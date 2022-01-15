 PaPreps - Pennsylvania High School Softball: Top Utility Players in 2024
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Pennsylvania High School Softball: Top Utility Players in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
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@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2024? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2024)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops - 1/10

Left Fielders - 1/11

Right Fielders - 1/12

Center Fielders - 1/13

Outfielders - 1/14

Infielders - 1/15

Utility Players - 1/16

Top Players by Position (2023)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Left Fielders

Right Fielders

Center Fielders

Infielders

Utility Players

Database

Top Players by Position (2022)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

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Utility Players

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Left Fielders

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