 PaPreps - Pennsylvania Softball: Top Second Basemen in 2022
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Pennsylvania Softball: Top Second Basemen in 2022

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2022? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2022)

Pitchers - 12/6

Catchers - 12/7

First Basemen - 12/8

Second Basemen - 12/9

Third Basemen - 12/10

Shortstops - 12/11

Infielders - 12/12

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