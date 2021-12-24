 PaPreps - Pennsylvania High School Softball: Top Pitchers in 2023
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Pennsylvania High School Softball: Top Pitchers in 2023

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2023? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Pitchers - 12/24

Catchers - 12/25

First Basemen - 12/26

Top Players by Position (2022)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Utility Players

Center Fielders - 12/20

Left Fielders - 12/21

Right Fielders - 12/22

Database - 12/23

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