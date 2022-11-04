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{{ timeAgo('2022-11-04 15:00:00 -0500') }} other sports Edit

Pennsylvania High School Softball: Top Third Basemen in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2024? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2024)

Pitchers - 10/31

Catchers - 11/1

First Basemen - 11/2

Second Basemen - 11/3

Third Basemen - 11/4

Shortstops - 11/5

Infielders - 11/6

Top Players by Position (2023)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

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