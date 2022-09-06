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Pennsylvania High School Softball: Top Catchers in 2023

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2023? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Pitchers - 9/5

Catchers - 9/6

First Basemen - 9/7

Second Basemen - 9/8

Third Basemen - 9/9

Shortstops - 9/10

Infielders - 9/11

Outfielders - 9/5

Centerfielders - 9/1

Top Players by Position (2024)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Left Fielders

Right Fielders

Center Fielders

Outfielders

Infielders

Utility Players

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