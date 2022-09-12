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Pennsylvania High School Softball: Top Left Fielders in 2023

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2023? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2023)

Pitchers

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Shortstops

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Left Fielders - 9/12

Right Fielders - 9/13

Utility Players - 9/14

Database - 9/15

Top Players by Position (2024)

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