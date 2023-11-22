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Pennsylvania High School Softball: Top Left Fielders in 2026

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2026? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2026)

Pitchers

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Shortstops

Infielders

Outfielders - 11/20

Center Fielders - 11/21

Left Fielders - 11/22

Right Fielders - 11/23

Right Handed Pitchers - 11/24

Left Handed Pitchers - 11/25

Utility Players - 11/26

Top Players by Position (2025)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

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Top Players by Position (2024)

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