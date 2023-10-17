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Pennsylvania High School Softball: Top Center Fielders in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2024? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2024)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders - 10/16

Center Fielders - 10/17

Left Fielders - 10/18

Right Fielders - 10/19

Right Handed Pitchers - 10/20

Left Handed Pitchers - 10/21

Utility Players - 10/22

Database - 10/16

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