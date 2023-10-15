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Pennsylvania High School Softball: Top Infielders in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2024? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2024)

Pitchers - 10/9

Catchers - 10/10

First Basemen - 10/11

Second Basemen - 10/12

Third Basemen - 10/13

Shortstops - 10/14

Infielders - 10/15

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