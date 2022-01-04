 PaPreps - Pennsylvania High School Softball: 2023 Top Softball Player Database
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Pennsylvania High School Softball: 2023 Top Softball Player Database

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top in-state softball players within the Class of 2023? PA Preps answers that question now!

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Top Players by Position (2024)

Pitchers - 1/5

Catchers - 1/6

First Basemen - 1/7

Second Basemen - 1/8

Third Basemen - 1/9

Top Players by Position (2023)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Left Fielders

Right Fielders

Center Fielders

Infielders

Utility Players - 1/3

Database - 1/4

Top Players by Position (2022)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Utility Players

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Database

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