PaPreps - A Free Look at Pennsylvania's Top 250 High School Football Players in 2023

PA Preps takes a free look at 245 of our top 250 football players in the Class of 2023 in this article now!

Adam Howanitz Valley View S 5--8 155 lbs

Aidan Besselman Upper St. Clair WR 6--2 175 lbs

Aiden Ortz Redbank Valley DB 6--0 150 lbs

Alan McAllister Warren DT 6--1 240 lbs

Amire Spencer Brentwood WR 5--9 150 lbs

Andre Weidman Ephrata LB 5--10 165 lbs

Andrew Diehl Mifflinburg S 5--7 145 lbs

Andrew Miko Portage QB 6--0 165 lbs

Andrew Nesler Franklin Regional DE 6--2 260 lbs

Andrew Vessels Jefferson-Morgan DT 6--2 320 lbs

Anthonie Hunsicker Catasauqua LB 5--11 210 lbs

Ayden Martin Governor Mifflin S 5--11 180 lbs

Ben Giliberto Maplewood LB 5--10 145 lbs

Ben Lane Freeport QB 5--9 160 lbs

Ben Oestrike Susquehannock RB 5--9 155 lbs

Benny Haselrig Hampton WR 5--10 160 lbs

Billy Sugden Ligonier Valley DE 6--0 200 lbs

Blaine Moses Port Allegany DB 6--0 160 lbs

Brad Bruner Somerset QB 5--8 155 lbs

Brady Dojonovic Plum DB 5--9 175 lbs

Brady Jordan Jersey Shore RB 5--8 165 lbs

Branson Eyer Muncy QB 5--8 140 lbs

Brayden Burkholder Elizabethtown OG 6--0 230 lbs

Brayden Kunselman Brookville DB 5--7 150 lbs

Braylan Lovelace Leechburg RB 6--3 175 lbs

Brennan Almond Palmyra LB 5--10 175 lbs

Bret Fitzsimmons Central Valley DB 5--7 150 lbs

Brighton Mariacher Lincoln LB 6--1 180 lbs

Brock Polinsky Minersville WR 5--11 165 lbs

Cade Christopher Northwestern Lehigh DB 5--10 155 lbs

Cadin Olsen Armstrong QB 6--4 200 lbs

Cam Crocker Oil City OT 6--4 260 lbs

Cam Michaels Lewisburg DB 5--6 150 lbs

Cam-ron Hays DuBois QB 5--9 150 lbs

Carson Persing Danville WR 5--8 155 lbs

Carter Breed Mifflinburg LB 6--2 200 lbs

Carter Hontz Northwest Area DB 5--10 170 lbs

Charles Chevalier Fairview LB 6--0 175 lbs

Chaz Kimmel Meyersdale DE 6--4 235 lbs

Chris Clark Blacklick Valley DT 6--1 245 lbs

Cole Constable Cathedral Prep K 5--10 160 lbs

Cole Kakalecik Crestwood LB 6--0 185 lbs

Cole Serfass Palmerton ATH 6--3 200 lbs

Colin O'Sullivan Hatboro-Horsham QB 5--10 160 lbs

Collin Krause Meyersdale LB 5--11 185 lbs

Connor Goehring Schuylkill Haven RB 6--1 190 lbs

Connor Shamany Hazleton WR 6--3 185 lbs

Connor Wolfe Souderton LB 6--0 195 lbs

Cooper Young Downington West OT 6--5 280 lbs

Corey Rumberger Selinsgrove LB 5--10 190 lbs

Damario Crawford Cathedral Prep DB 5--11 160 lbs

Damian Stafford Red Lion DE 6--2 210 lbs

Damontay Smith Sto-Rox DE 6--1 230 lbs

Dan McGarry Curwensville QB 5--9 155 lbs

Davoun Fuse Washington DB 6--4 210 lbs

Derek Shedleski Lewisburg LB 6--2 180 lbs

Derek Walasavage Blue Mountain S 5--10 160 lbs

Devin Shepherd Central Dauphin LB 6--0 175 lbs

Devon Brezovec Forest Hills LB 6--0 190 lbs

Dmitri Chacon Bishop McDevitt OT 6--4 295 lbs

Dominic Berger Jim Thorpe LB 5--11 210 lbs

Dominico Spataro Lakeland QB 5--11 160 lbs

Dozick Zablocki Armstrong DB 5--11 185 lbs

Drevon Miller-Ross Sto-Rox WR 5--11 165 lbs

Drew Evens Port Allegany QB 5--9 155 lbs

Drew Mruk Wyoming Area LB 5--10 155 lbs

Dylan McKenzie Springfield Township WR 6--1 180 lbs

Eli Boehm Central Bucks West RB 5--11 175 lbs

Elijah Macfarlane Elizabethtown S 5--11 185 lbs

Emir Short Sto-Rox LB 5--8 170 lbs

Emmanuel Ulrich Mifflinburg DT 5--10 255 lbs

Eric Booher Karns City QB 6--0 175 lbs

Eric Gardner Jr. Bishop McDevitt DE 6--1 230 lbs

Eric Wehrer South Allegheny QB 6--1 195 lbs

Ethan Weber Bedford LB 5--10 150 lbs

Ezeekai Thomas Carlisle DB 5--11 175 lbs

Ezi Hite Williams Valley DT 6--1 215 lbs

Garrett Harrold Penn Cambria QB 6--2 180 lbs

Gavin Eckley Bald Eagle Area WR 5--8 155 lbs

Gavin Moul Bethel Park TE/HB 6--1 222 lbs

George Reinhard St. Joseph Prep OT 6--4 270 lbs

Gino Caesar Hempfield Area LB 5--10 200 lbs

Grayden Lewis Richland RB 5--10 160 lbs

Greg Smith Steel Valley DE 6--4 255 lbs

Griffin Huffman Cumberland Valley RB 6--0 185 lbs

Haden Sierocky Ligonier Valley QB 5--11 165 lbs

Hagen Persun Lewisburg DT 5--8 165 lbs

Hayden Packer Jersey Shore LB 5--10 190 lbs

Henry Shaffer Saegertown QB 5--11 165 lbs

Hunter Schroeck Upper St. Clair LB 6--0 200 lbs

Ian Bednar Wilkes-Barre DT 6--0 260 lbs

Ian Tuffs Hempfield Area DB 6--3 175 lbs

Isaac Sines Cumberland Valley QB 5--8 180 lbs

Ivan Tejada Warwick LB 6--0 195 lbs

Izaha Murray Altoona RB 6--0 185 lbs

Jack Dean Blue Mountain LB 6--3 205 lbs

Jack Dunkley Neshaminy DE 6--2 220 lbs

Jack Visco Fox Chapel LB 5--9 155 lbs

Jacksen Reiser Freeport LB 5--11 170 lbs

Jackson Tonya Central Valley DE 6--1 200 lbs

Jacob Collazo Berks Catholic DT 6--2 295 lbs

Jacob Schmitt Cowanesque Valley QB 5--11 160 lbs

Jaden Yochum Tussey Mountain LB 5--11 225 lbs

Jaheim White York High RB 5--9 185 lbs

Jake Bobersky Northwest Area LB 5--7 175 lbs

Jake Harker Bishop Carroll LB 5--9 180 lbs

Jake Stalsitz Fairview DE 6--3 230 lbs

Jamaal Brown Upper St. Clair LB 5--11 205 lbs

Jamal Saunders Bellefonte RB 5--10 195 lbs

Jameial Lyons Bishop McDevitt DE 6--5 220 lbs

James Bermudez Bishop McDevitt RB 5--10 190 lbs

James Dube Minersville LB 5--8 175 lbs

Jameson Britton Cameron County LB 6--0 175 lbs

Jared Gennuso Fairview S 5--8 165 lbs

Jase Herrick Greenville DB 6--0 180 lbs

Jason McBride Jr. Aliquippa DT 6--4 290 lbs

Jason Pearson Wyoming Valley West DE 6--1 180 lbs

Jason Shuda Muncy LB 5--11 210 lbs

Jaymont Green-Miller Sto-Rox WR 5--10 155 lbs

Jayven Ritchey Tussey Mountain DE 6--2 235 lbs

Jayvin Thompson Central Valley DB 6--2 185 lbs

Jeff Hoenstine Central QB 5--9 170 lbs

Jeremy Frazao Fairview WR 6--1 155 lbs

Jerome Mullins Rochester DB 6--2 175 lbs

Joey Bellinotti Shady Side Academy DB 5--11 155 lbs

Joey Palko Pottsville DE 6--3 210 lbs

Joey Schlaffer Exeter Township WR 6--4 175 lbs

John Johnson Susquehannock DE 6--0 225 lbs

John Rottinghaus Pine-Richland LB 6--2 195 lbs

John Sankus Solanco DT 6--1 265 lbs

John Shuster Windber RB 5--10 175 lbs

Johnny DiNapoli East Allegheny QB 6--0 200 lbs

Johnny Kauffman Honesdale S 5--11 175 lbs

Jonas Halaja Montour DE 6--2 200 lbs

Jose Garcia J.P. McCaskey LB 5--10 165 lbs

Josh Jenkins Sto-Rox QB 6--2 160 lbs

Josiah Forren Solanco S 5--10 160 lbs

Josiah Jordan Berks Catholic DB 5--9 155 lbs

Josiah Trotter St. Joseph's LB 6--1 210 lbs

Justin Leuschen Fort LeBoeuf LB 6--0 190 lbs

JW Scott State College LB 6--0 180 lbs

Jyree Roberts Cathedral Prep LB 5--10 205 lbs

Kade Werner Bishop McDevitt LB 5--11 180 lbs

Kaleb Benjamin Crestwood DE 6--0 215 lbs

Kameron Cheatom Brashear DE 6--3 220 lbs

Kenny Johnson York Suburban RB 5--10 165 lbs

Kent McMahon Canon-McMillan LB 6--1 180 lbs

Khalon Simmons Meadville RB 5--10 180 lbs

Kien Wade Farrell DE 6--3 200 lbs

Kooper Peacock Jersey Shore DB 5--9 165 lbs

Kyle Lehman Wissahickon RB 5--9 155 lbs

Kyree Butler Upper Dublin OG 6--1 295 lbs

Lamont Payne Chartiers Valley DB 6--1 170 lbs

Landon Dietterick Wyoming Valley West LB 6--1 220 lbs

Landon Hufford Northwest Area LB 6--0 175 lbs

Landon Kuntzelman Trinity QB 6--1 180 lbs

Landon McGallicher Manheim Central DB 5--11 155 lbs

Layton Schmick Carlisle DT 6--2 260 lbs

Leo Hunsberger Perkiomen Valley LB 5--10 180 lbs

Levan McFadden York Catholic QB 5--10 165 lbs

Liam Goss Central Bucks South DE 6--1 195 lbs

Logan Williard Williams Valley LB 5--9 175 lbs

Lucas Lambert Seneca Valley DE 6--2 220 lbs

Lucas Palange Exeter Township LB 6--0 200 lbs

Luke Horton Sayre QB 6--1 175 lbs

Luke Janiszewski Western Wayne LB 5--11 180 lbs

Manny Miller Altoona DE 6--2 210 lbs

Marcus Smith Waynesboro DE 6--1 210 lbs

Mark Banbury Upper St. Clair OC 6--2 250 lbs

Marquese Williams Bishop McDevitt RB 5--10 175 lbs

Masen Ketner Twin Valley DT 5--9 235 lbs

Mason Raup Danville LB 5--10 165 lbs

Matt Brooks Canon-McMillan DT 6--2 265 lbs

Matt Kelley Mount Carmel OT 6--4 315 lbs

Matthew Buchman Hazleton RB 6--1 185 lbs

Matthew Colten Danel Forest Hills LB 5--9 205 lbs

Matthew Cusatis Hazleton WR 5--11 160 lbs

Matthew Remash J.P. McCaskey QB 6--4 190 lbs

Max Hill Penns Manor QB 5--7 150 lbs

Max Pester Wissahickon DE 6--2 195 lbs

Maximilian Schlager Trinity LB 6--1 185 lbs

Micah Rupp Karns City DB 6--2 185 lbs

Michael Krejocic Homer-Center WR 5--10 160 lbs

Mike Bentivegna York Suburban S 5--8 165 lbs

Mikel Holden Waynesboro RB 5--10 180 lbs

Mitch Ragni East LB 6--0 215 lbs

Nate Harper Avonworth QB 5--11 180 lbs

Nate Myers Southern Huntingdon County QB 5--10 150 lbs

Nick Brown Wissahickon LB 5--9 175 lbs

Nick Creisher York Catholic LB 5--7 165 lbs

Nick Curci Apollo-Ridge ILB 6--2 200 lbs

Nick Krahe Harbor Creek OT 6--5 260 lbs

Noah Archer Port Allegany WR 5--8 155 lbs

Noah Rohrer Donegal LB 5--10 175 lbs

Noah Schultz Crestwood DB 6--2 175 lbs

Noah Vogel Norwin DE 6--2 205 lbs

Nodin Tracy West Allegheny DB 5--10 165 lbs

Parker Hines Central York WR 6--0 185 lbs

Parker Tarnoci Cedar Cliff LB 6--2 210 lbs

Patrick Keller Central Bucks East QB 6--4 180 lbs

Paulie Murray Octorara Area LB 5--9 175 lbs

Peyton Faulkner Avonworth LB 6--4 210 lbs

Phil Picciotti Pennridge LB 6--3 215 lbs

Rahmir Stewart Imhotep Charter S 6--0 185 lbs

Rhoan Woodrow Meadville DE 5--10 180 lbs

Rian Glunk Loyalsock Township S 6--0 175 lbs

Richie Karstien Exeter Township DE 6--3 220 lbs

Ridge Crispino Cumberland Valley DE 6--0 220 lbs

Riley Robell Bishop McDevitt LB 6--0 205 lbs

Rocco Daugherty Manheim Central LB 5--10 175 lbs

Rodney Gallagher Laurel Highlands WR 6--0 170 lbs

Ronel Nukah Northeast DE 6--2 210 lbs

Ross Eyer Muncy DB 6--4 175 lbs

Ross Gampe Tyrone DE 6--3 195 lbs

Ryan Matyas Hazleton LB 5--11 185 lbs

Ryan Zeltt North Penn QB 6--4 190 lbs

Sam Gunning Northern York OG 6--3 235 lbs

Sam Penna Richland WR 5--7 150 lbs

Semaj Bridgeman Bishop McDevitt LB 6--2 220 lbs

Shane Tuthill West Allegheny OG 6--1 225 lbs

Shaun Purvy Souderton DB 6--0 175 lbs

Shawn Battle Neumann-Goretti DB 5--11 175 lbs

Sincere Williams Wilkes-Barre DB 5--8 165 lbs

Stephen Scourtis State College DE 6--4 230 lbs

Steven Miller Selinsgrove DE 5--11 210 lbs

Talon Balluscio Northern York RB 6--0 185 lbs

Ta'Mere Robinson Brashear S 6--3 190 lbs

Tanner Pierce California DE 6--2 270 lbs

Tanner Shirley Conemaugh Township WR 5--8 155 lbs

Tavione Thomas Greater Johnstown WR 6--0 175 lbs

Thor O'ship Shade LB 5--10 180 lbs

Travis Riefenstahl Saucon Valley DB 5--10 160 lbs

Tre Greene Bald Eagle Area LB 5--10 180 lbs

Trystan Fornari Bishop McCort QB 6--1 175 lbs

Ty Banco Trinity DT 6--2 245 lbs

Ty Pfizenmayer Saucon Valley LB 5--9 165 lbs

Ty Stockley Cambria Heights LB 5--10 170 lbs

Tyler Corbin Fairview QB 6--2 165 lbs

Weston Nolt Ephrata DE 6--2 225 lbs

Will Ratcliffe Central Bucks South DB 5--11 175 lbs

Wyatt Urbanovitch Crestwood DT 6--0 235 lbs

Zach Gordon Danville S 6--0 165 lbs

Zackary Lippold Elizabethtown OT 6--3 285 lbs

Zay Davis Sto-Rox RB 5--8 160 lbs

Zeke Bennett Punxsutawney WR 5--6 145 lbs

