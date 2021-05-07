PaPreps - Pennsylvania's Top Utility Players in 2023

{{ timeAgo('2021-05-07 15:00:00 -0500') }}
baseball
Edit
Pennsylvania's Top Utility Players in 2023
Lucas Feddersen
•
PaPreps
Publisher
Who are the top baseball players within the Class of 2023? PaPreps resolves that question now!
SUBSCRIBERS: Click to the see the full article here now!
------------------
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MjciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BhcHJlcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3Blbm5zeWx2YW5pYS1zLXRvcC11dGlsaXR5LXBsYXllcnMtaW4t
MjAyMy0xIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRnBhcHJlcHMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZwZW5u
c3lsdmFuaWEtcy10b3AtdXRpbGl0eS1wbGF5ZXJzLWluLTIwMjMtMSZjNT0x
MTk3Nzk4OTI3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Njcmlw
dD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==