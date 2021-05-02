 PaPreps - Pennsylvania's Top First Basemen in 2023
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Pennsylvania's Top First Basemen in 2023

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top baseball players within the Class of 2023? PaPreps resolves that question now!

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Top Players by Position (2023)

Pitchers - 4/30

Catchers - 5/1

First Basemen - 5/2

Top Players by Position (2022)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops - 4/26

Outfielders - 4/27

Utility Players - 4/28

Database - 4/29

Top Players by Position (2021)

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Outfielders

Utility Players

Database

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