PA Preps takes a free look at 225 of our top 250 football players in this article now!



Aakeem Snell Penn Hills WR 6-3 185 lbs

Aaron Beatty Central Catholic DE 6-5 255 lbs

Aaron Tobias Penns Valley Area QB 6-2 185 lbs

Aasim Muhammad Chester LB 5-10 170 lbs

Addison Darcy State College DT 6-3 270 lbs

Ahmahd Keyes Warrior Run WR 6-2 200 lbs

Aidan Hauser Wellsboro RB 5-9 155 lbs

Aiden Gair Loyalsock Township LB 6-3 210 lbs

Aiden Harman Millersburg DE 6-3 215 lbs

Alec Supanick North Star WR 5-10 165 lbs

Alex Kovalyak DuBois QB 6-3 180 lbs

Al-Ma'hi Ali Martin Luther King DB 5-10 175 lbs

A'maar Allen Central Catholic DE 6-3 230 lbs

A'meer Allen Central Catholic DT 6-4 270 lbs

Amir Walton Central Dauphin DE 6-1 225 lbs

Amosis Porter Jr. North Allegheny LB 6-1 195 lbs

Andrew Miklos Lancaster Catholic TE 6-5 225 lbs

Angel Santos Parkland LB 5-10 210 lbs

Anthony Rightley St. Joseph's Prep S 6-2 205 lbs

Austin Newcomb Clarion-Limestone RB 5-10 155 lbs

Ayden Gutierrez West Branch QB 6-0 180 lbs

Ben Jackson West Greene RB 6-0 190 lbs

Billy Jukes General McLane LB 6-1 235 lbs

Blake Remaley Hempfield Area QB 6-2 215 lbs

Brady Bithell Bishop Guilfoyle OT 6-5 315 lbs

Brandon Niemenski Crestwood TE 6-6 220 lbs

Brayden Long New Oxford QB 6-1 170 lbs

Brendyn Thurston Erie LB 6-0 200 lbs

Brian Burton Roman Catholic LB 5-11 215 lbs

Brian Dresnin Plymouth Whitemarsh RB 5-8 180 lbs

Brody McAndrew Neshaminy QB 6-3 190 lbs

Bryce Thoman Central Dauphin OG 6-4 270 lbs

Caimin Hayes Malvern Prep DB 5-11 185 lbs

Cal Haladay Southern Columbia LB 6-0 165 lbs

Caleb Lisbon Penn Trafford RB 5-11 200 lbs

Cameron Guess Belle Vernon P 5-11 180 lbs

Cameron Wood Montoursville DE 6-4 235 lbs

Casey Stephenson St Joseph’s Prep OG 6-2 295 lbs

Chad Layton Central Dauphin OG 6-2 280 lbs

Charles Ingram III Bonner Prendergast RB 5-11 190 lbs

Chase Husted DuBois TE 6-7 205 lbs

Chase Mitchell Washington OT 6-5 340 lbs

CJ Funk Bellefonte RB 6-0 200 lbs

CJ Selby Jim Thorpe RB 5-10 195 lbs

Colby Wagner Manheim Central WR 5-11 175 lbs

Cole Rice Elizabethtown WR 6-0 165 lbs

Connor Ruhl Donegal DT 6-3 230 lbs

Daiyaan Hawkins The Haverford School DB 5-11 170 lbs

Dalton Buckley Franklin WR 6-0 160 lbs

Daniel Deabner Thomas Jefferson WR 6-0 180 lbs

Dapree Bryant Coatesville Area WR 5-8 170 lbs

Dayon Hayes Westinghouse DT 6-3 250 lbs

Deamonte Diggs McKeesport WR 6-7 210 lbs

DeAndre Wakefield Souderton RB 5-11 175 lbs

Derek Ambrosino Wyoming Area DE 6-3 215 lbs

Desman Johnson Jr. Penn Wood QB 6-2 260 lbs

Deven Bollinger Northwestern Lehigh QB 6-5 200 lbs

Devyn Dingle Bethlehem Center WR 6-2 165 lbs

Dillon Ferretti Hempfield Area LB 5-11 210 lbs

Dillon Trainer LaSalle College LB 6-1 225 lbs

Dom Thomas South Fayette OG 6-4 295 lbs

Donovan Bair Northern York DE 6-1 230 lbs

Donte Kent Harrisburg DB 5-11 165 lbs

Dylan Schley Mercyhurst Prep OT 6-4 295 lbs

Dylan Walker Pope John Paul II DE 6-5 225 lbs

Eli Clevenger Blairsville DT 6-2 260 lbs

Eric Wilson Sto-Rox QB 6-3 175 lbs

Ethan Saunders Waynesboro DT 6-1 255 lbs

Evan Simon Manheim Central QB 6-2 200 lbs

Evan Smith Seneca Valley LB 6-2 210 lbs

Evan Spann Roman Catholic WR 6-0 175 lbs

Fatorma Mulbah Susquehanna Township DT 6-3 270 lbs

Fintan Brose Hempfield Area DT 6-3 255 lbs

Gaige Garcia Southern Columbia Area RB 5-10 190 lbs

Garth Barclay York Suburban DE 6-6 235 lbs

Gavin Pritchard Big Spring DE 6-6 210 lbs

George Padezanin Montour DT 6-3 275 lbs

Gerald Comedy Washington OG 6-3 275 lbs

Glenn Sabb II Academy of the New Church WR 6-2 200 lbs

Grant Sillyman Spring-Ford K 6-4 180 lbs

Gus Sunseri Central Catholic LB 6-0 205 lbs

Hans Lillis Germantown Academy TE 6-4 235 lbs

Harry Kirk Manheim Township QB 6-2 200 lbs

Ian Haynes Franklin QB 6-2 180 lbs

Isaiah Edwards State College RB 6-0 200 lbs

Isaiah Gaddy Neumann-Goretti LB 6-2 200 lbs

Isaiah Price Armstrong DB 5-10 180 lbs

Isaiah Taylor Pottsgrove RB 5-9 190 lbs

Jack Neri Central Bucks West LB 6-3 210 lbs

Jack Salopek Norwin QB 6-2 175 lbs

Jackson Luneburg Downingtown West TE 6-5 195 lbs

Jacob Krepps Mifflin County LB 6-3 190 lbs

Jaheim Morris Cedar Cliff RB 5-9 175 lbs

Jahmir Plant Harrisburg RB 5-8 180 lbs

Jaidon Berry Sto-Rox WR 5-7 155 lbs

Jake Davis Plymouth Whitemarsh DE 6-2 210 lbs

Jake Lugg North Allegheny OT 6-4 270 lbs

Jake Miller Palmyra DT 6-2 255 lbs

Jake Ramberger Upper Dauphin Area RB 6-0 175 lbs

Jake Wilson Nazareth DE 6-3 225 lbs

Jalen Stewart Freedom RB 6-1 215 lbs

James Albert Spring-Ford LB 6-1 215 lbs

James Martinis Thomas Jefferson LB 6-2 210 lbs

James Tuayemie Upper Darby DB 5-11 180 lbs

James Yanders Seton LaSalle WR 6-4 190 lbs

Jamir Barnes Cheltenham RB 5-11 180 lbs

Jawon Hall Central Valley S 6-2 170 lbs

Jaxson Irwin East Pennsboro DB 6-3 180 lbs

Jayden Eubanks Minersville DE 6-2 205 lbs

Jerry Lyons Bethlehem Catholic OG 6-2 270 lbs

Jonathon Nelson Mt. Lebanon DE 6-5 220 lbs

Jordan Nelson Palmerton LB 6-1 170 lbs

Jose Lopez Middletown RB 5-11 190 lbs

Joseph Bruno Mechanicsburg WR 5-11 180 lbs

Josh Casilli Peters Township WR 6-0 175 lbs

Josh Kaltenberger Seneca Valley OC 6-5 280 lbs

Josh Rawlings Woodland Hills TE 6-5 230 lbs

Julian Fleming Southern Columbia WR 6-3 215 lbs

Julian Jordan Bishop McDevitt DB 6-1 185 lbs

Justin Johns Franklin Regional LB 6-0 220 lbs

Kam Kruze West Allegheny QB 6-2 185 lbs

Kasey Shughart Palmyra WR 5-8 160 lbs

Kashun Holden Truman DE 6-6 200 lbs

Ka'Vonn Porter-Parker High School of the Future OT 6-6 395 lbs

Kenyon Johnson West Perry RB 5-11 180 lbs

Ke'shawn Williams Chestnut Hill Academy DB 5-10 165 lbs

Kevin Meeder Seneca Valley OL 6-5 275 lbs

Kobe Brish Schuylkill Haven RB 5-9 190 lbs

Kolbe Burrell St Joseph’s Prep RB 5-7 180 lbs

Kyle Silk United QB 6-1 195 lbs

Kyle Swartz Northern York RB 6-0 190 lbs

Kyrie Miller Ligonier Valley RB 5-9 185 lbs

Lance Craig Grove City DT 6-2 245 lbs

Lane Voytik Sharon QB 6-0 190 lbs

Lateef Harris Cheltenham S 5-10 175 lbs

Liam Johnson St Joseph’s Prep LB 6-0 215 lbs

Logan Danielson Thomas Jefferson OG 6-1 230 lbs

Lonnie Rice Bishop McDevitt QB 6-0 185 lbs

Luke Colella North Allegheny WR 5-11 175 lbs

Luke Delgaudio Dallas WR 6-2 175 lbs

Luke Meckler Pine-Richland DB 5-9 160 lbs

Luke Sittinger Cathedral Prep RB 5-9 175 lbs

Mac Duda Thomas Jefferson OT 6-4 285 lbs

Macklin Ayers Upper Dauphin Area QB 6-2 195 lbs

Malik Bowman Dallastown LB 5-10 175 lbs

Marquez Watson-Trent Blackhawk S 6-0 190 lbs

Mason Stahl Baldwin QB 6-2 185 lbs

Mason Tomlin Shady Side Academy RB 5-8 150 lbs

Mason Ventrone Mt. Lebanon DB 6-0 180 lbs

Matt Park Quakertown LB 6-2 210 lbs

Matthew Lombardi St Joseph’s Prep OT 6-7 290 lbs

Matthew McGeary St Joseph’s Prep OG 6-2 295 lbs

Max Schipani Seton-La Salle S 6-3 180 lbs

Max Tillett Southern Columbia Area LB 6-1 190 lbs

Melvin Hobson Farrell OG 6-3 295 lbs

Micah Mazzccua Simon Gratz OT 6-5 290 lbs

Michael Carmody Mars OT 6-5 285 lbs

Michael Pusateri Abington Heights DE 6-1 205 lbs

Michael Snowden USO RB 6-1 195 lbs

Mike Petrof Ligonier Valley OG 6-2 275 lbs

Myeir Woodard Sto-Rox DE 6-3 250 lbs

Nahji Logan Hatboro-Horsham LB 6-3 220 lbs

Nate Boyle Tamaqua WR 5-9 160 lbs

Nate Cornibe Butler OG 6-3 275 lbs

Nicholas Dawkins Parkland OG 6-3 300 lbs

Nick Chimienti Central Dauphin S 6-0 175 lbs

Nick Gustafson Shippensburg WR 6-6 200 lbs

Noah Palm Cocalico QB 6-0 185 lbs

Noah Petro Oil City RB 6-0 200 lbs

Quame Moore William Tennent LB 6-0 215 lbs

R.J. Overton Scranton DE 6-3 220 lbs

Ramsey Kifolo State College OG 6-3 320 lbs

Rashaan Carlton Jr. Susquehanna Township LB 6-2 180 lbs

Reed FitzSimmons Central Valley LB 6-1 210 lbs

Rees Watkins Loyalsock Township WR 6-2 185 lbs

Richard Kimmel Archbishop Carroll LB 6-1 225 lbs

Ricky Ortega Coatesville Area QB 5-11 190 lbs

RJ Macnamara North Penn LB 6-3 225 lbs

Robbie Unruh Exeter Township DT 6-4 245 lbs

Ronald Novosedliak North Hills OT 6-6 235 lbs

Russell Pytlak Yough DE 6-4 220 lbs

Ryan Engro Spring-Ford QB 6-1 180 lbs

Ryan Milburn Frankford DE 6-3 185 lbs

Sam Sheridan North Allegheny DE 6-2 220 lbs

Sammy Barber Greater Johnstown QB 6-1 180 lbs

Sammy Solomon Wyoming Valley West DT 6-3 280 lbs

Sa'Quan Carter-Barton Harrisburg DE 6-2 230 lbs

Savion Harrison York Suburban RB 5-8 160 lbs

Sawyer Morgan Bishop McDevitt OG 6-2 280 lbs

Sean Pelkisson Downingtown West DE 6-2 230 lbs

Sean Smith Central Bucks South WR 5-10 180 lbs

Shakeem Brown Simon Gratz WR 6-4 195 lbs

Shane Mosley Haverford DB 5-11 185 lbs

Shane Stump Thomas Jefferson QB 6-2 190 lbs

Stephen Lyons Palmyra QB 6-1 180 lbs

Tavion Banks Bethlehem Catholic RB 5-10 185 lbs

Tawfiq Smalley Simon Gratz DB 5-9 150 lbs

Teagan Wilk Berwick DB 5-10 175 lbs

Teddy Race Kane LB 6-2 200 lbs

Timmy Ward Canton WR 6-0 170 lbs

Timothy Clifford East DE 6-3 240 lbs

Tobee Stokes York DB 5-11 170 lbs

Tom Reisinger Mount Carmel QB 6-3 205 lbs

Tom Santiago William Tennent S 6-0 200 lbs

Tony Grimes Penn Hills WR 5-7 160 lbs

Trent Miller Pine-Richland DE 6-1 220 lbs

Trey Blair Haverford DB 5-11 190 lbs

Trey Glass Warwick WR 5-8 170 lbs

Trey Wallace-Koons Central Dauphin East DE 6-5 220 lbs

Tui Brown Gateway LB 6-3 190 lbs

Tyler Elsdon North Schuylkill LB 6-3 215 lbs

Tyler Trybus Cambria Heights RB 5-8 220 lbs

Tyrell Mims Martin Luther King DB 5-11 170 lbs

Tyriq Lewis Downingtown West RB 5-8 160 lbs

Ubayd Steed Northeast S 5-11 180 lbs

Will Howard Downingtown West QB 6-4 205 lbs

William Leyland Souderton K 6-0 180 lbs

William Redden Malvern Prep OT 6-6 300 lbs

Wyatt Mccleary Kennard-Dale RB 5-11 205 lbs

Zach Kuvinka Greensburg Central Catholic K 5-9 180 lbs

Zack Rocco Cardinal Wuerl QB 6-3 215 lbs

Zahmere Robinson Washington WR 6-1 170 lbs

Zane Probst Central Mountain QB 6-3 190 lbs

Zech Sanderson Northeastern QB 6-4 200 lbs

Zuriah Fisher Aliquippa LB 6-3 225 lbs

