{{ timeAgo('2021-05-04 11:00:00 -0500') }}
football
Edit
Schlaffer hearing from schools across the country
Lucas Feddersen
•
PaPreps
Publisher
The hard work of Exeter Township tight end Joey Schlaffer has continued to pay off with recruiting attention from schools across the country. What have you been doing as of late with off-season wor...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MjciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BhcHJlcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3NjaGxhZmZlci1oZWFyaW5nLWZyb20tc2Nob29scy1hY3Jvc3Mt
dGhlLWNvdW50cnkiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMg
PSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1
bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5
bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNp
b24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lv
bgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5q
cyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAg
fSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5
JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGFwcmVwcy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUy
RnNjaGxhZmZlci1oZWFyaW5nLWZyb20tc2Nob29scy1hY3Jvc3MtdGhlLWNv
dW50cnkmYzU9MTE5Nzc5ODkyNyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+
Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=