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Q&A with Selinsgrove defensive end Devon Mitchell
Lucas Feddersen
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PA Preps caught up with Selinsgrove defensive end Devon Mitchell in this article now!What have you been doing as of late with off-season workouts?“Lifting and conditioning Monday, Wednesday, Friday...
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