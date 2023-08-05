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Q&A with Scranton offensive lineman Javon James
Lucas Feddersen
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PA Preps caught up with Scranton offensive lineman Javon James in this article now!What have you and your team been doing as of late to get ready for the fall?“We have competed in 7v7s and big man ...
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