PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t
L2d0YWcvanM/aWQ9Ry1XMjBFOE4yN0JGJyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp
cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3
aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh
TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl
KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLVcyMEU4TjI3QkYnLCB7CiAgICBw
YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf
cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs
ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl
Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK
PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1XMjBFOE4yN0JGJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Pennsylvania Volleyball: Top Blockers in 2026
Lucas Feddersen
•
PaPreps
Publisher
Who are the top volleyball players within the Class of 2025? PaPreps resolves that question now!
SUBSCRIBERS: CLICK HERE TO READ THE ENTIRE ARTICLE!
---------------------
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MjciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BhcHJlcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3Blbm5zeWx2YW5pYS12b2xsZXliYWxsLXRvcC1ibG9ja2Vycy1p
bi0yMDI2IiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAn
Km51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcq
bnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3Vt
ZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50Lmdl
dEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRy
dWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBj
cy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBz
LnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAg
IGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8
L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5z
Y29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0
cHMlM0ElMkYlMkZwYXByZXBzLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGcGVubnN5
bHZhbmlhLXZvbGxleWJhbGwtdG9wLWJsb2NrZXJzLWluLTIwMjYmYzU9MTE5
Nzc5ODkyNyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+
CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=