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Pennsylvania Softball: Top First Basemen in 2026

Lucas Feddersen • PaPreps
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Who are the top in-state softball players within the Class of 2026? PA Preps answers that question now!

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