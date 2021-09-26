 PaPreps - Pennsylvania's Top Shortstops in 2024
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Pennsylvania's Top Shortstops in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top baseball players within the Class of 2024? PaPreps resolves that question now!

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Top Players by Position (2024)

Right Handed Pitchers - 9/20

Left Handed Pitchers - 9/21

Catchers - 9/22

First Basemen - 9/23

Second Basemen - 9/24

Third Basemen - 9/25

Shortstops - 9/26

Top Players by Position (2023)

Pitchers

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Outfielders

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Database - 9/14

Top Players by Position (2022)

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