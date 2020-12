PaPreps - Pennsylvania's Top 300 Football Players in 2022 (251-300)

PA Preps has updated our rankings for the Class of 2022 within state borders, rated 1-300.

Rank | Athlete | High School | Position | Height | Weight

251 Isaac Witmer Blairsville WR 5-11 185 lbs

252 Robert Dickerson North Hills DB 6-0 185 lbs

253 Ben Bladel Moon DE 5-11 215 lbs

254 Kaoz Baker Clarion Area DT 6-0 250 lbs

255 Nijhay Burt Steel Valley RB 5-11 165 lbs

256 Jesse McFadden Maplewood WR 5-10 185 lbs

257 Jake Fant Episcopal Academy QB 6-2 190 lbs

258 Brian Dickey Methacton S 5-11 175 lbs

259 Haiden Garner Southern Huntingdon County WR 6-2 160 lbs

260 Dion Bryant Milton Hershey RB 5-9 190 lbs

261 Landen Eckert York Catholic LB 6-0 175 lbs

262 Trenton Boltz Bishop McCort DT 6-0 230 lbs

263 Jeremiah Johnson McGuffey LB 5-8 165 lbs

264 Ben Ray Carlynton DT 5-11 220 lbs

265 Mitchell Cook Fort Cherry LB 5-10 175 lbs

266 Conner Olisewski Wyoming Valley West LB 5-11 160 lbs

267 Andrew Massucci Peters Township K 5-10 170 lbs

268 Mario Easterly Bishop McDevitt WR 6-0 175 lbs

269 Aidan Thomas Richland DT 6-0 250 lbs

270 Jay Pearson OLSH RB 5-11 190 lbs

271 Gabriel Benjamin Danville LB 5-10 160 lbs

272 Teague Hoover Selinsgrove DB 5-9 150 lbs

273 Eric Dick Camp Hill OC 6-1 230 lbs

274 Bryce Wilson Central Valley S 5-9 155 lbs

275 Terrance Woods Charleroi WR 5-8 130 lbs

276 Damien Landon Troy RB 6-0 220 lbs

277 Darron Miller Chester S 6-2 170 lbs

278 Thomas Jeffries Westmont Hilltop DE 6-2 175 lbs

279 Connor Shamany Hazleton Area WR 6-2 170 lbs

280 Aaron Rothermel Selinsgrove LB 5-10 200 lbs

281 Devin Flint Indiana QB 5-10 165 lbs

282 Cam Caldararo Laurel DE 6-0 210 lbs

283 Kanye Thompson McKeesport RB 6-0 160 lbs

284 Kalen Frazier Kennett WR 5-11 160 lbs

285 Tajier Thornton Aliquippa WR 5-7 140 lbs

286 Akire Lilley Bishop McDevitt S 5-9 175 lbs

287 Blaise Heshler Central Dauphin ATH 6-1 225 lbs

288 Aiden Symcheck Bethlehem Center LB 5-10 170 lbs

289 Tanner Maddocks Fleetwood QB 6-1 180 lbs

290 Jeff Nyamekye Red Lion WR 6-0 165 lbs

291 Zack Gillen Wilson Area WR 5-8 150 lbs

292 Taidon Strickland Farrell DB 5-10 195 lbs

293 Cam Knox South Side LB 5-10 180 lbs

294 Anthony Jackson Farrell LB 5-9 185 lbs

295 Caleb Nellis Keystone LB 5-8 155 lbs

296 Gannon Jaquay Eisenhower LB 5-9 165 lbs

297 Brandon Hile Selinsgrove LB 5-11 160 lbs

298 Dante Docchio Moon TE 6-0 210 lbs

299 Ian Smith West Middlesex LB 5-10 185 lbs

300 Aidan Mencia Waynesboro RB 5-10 180 lbs

