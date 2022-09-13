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Pennsylvania High School Volleyball: Top Defenders in 2023

Lucas Feddersen • PaPreps
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@PAPrepsRivals

Who are the top volleyball players within the Class of 2023? PaPreps resolves that question now!

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