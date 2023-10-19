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Pennsylvania High School Lacrosse: Top Defensive Midfielders in 2025

Lucas Feddersen • PaPreps
Publisher
@PAPrepsRivals

Who are the top lacrosse players within the Class of 2025? PaPreps resolves that question now!

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