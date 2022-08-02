 PaPreps - Pennsylvania High School Lacrosse: Top Attackers in 2023
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Pennsylvania High School Lacrosse: Top Attackers in 2023

Lucas Feddersen • PaPreps
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@PAPrepsRivals

Who are the top lacrosse players within the Class of 2023? PaPreps resolves that question now!

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Top Boys' Players by Position (2023)

Attackers - 8/2

Defenders - 8/3

Defensive Midfielders - 8/4

Faceoff Specialists - 8/5

Goalies - 8/6

Long Stick Midfielders - 8/7

Top Boys' Players by Position (2024)

Attackers

Defenders

Defensive Midfielders

Faceoff Specialists

Goalies

Long Stick Midfielders

Midfielders

Database

Top Boys' Players by Position (2022)

Attackers

Defenders

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Midfielders

Database

Top Boys' Players by Position (2024)

Attackers

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Long Stick Midfielders

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Database

Top Boys' Players by Position (2023)

Attackers

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Top Girls' Players by Position (2022)

Attackers

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Top Boys' Players by Position (2022)

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