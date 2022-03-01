 PaPreps - Pennsylvania High School Girl's Basketball: Top Prospect Database in 2024
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Pennsylvania High School Girl's Basketball: Top Prospect Database in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
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@PAPrepsRivals

Who are the top girls' basketball players within the Class of 2024? PaPreps resolves that question now!

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Top Players by Position (2024)

Point Guards - 3/2

Wing Guards - 3/3

Combo Guards - 3/4

Wing Forwards - 3/5

Power Forwards - 3/6

Top Players by Position (2024)

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes - 2/28

Database - 3/1

Top Players by Position (2023)

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

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Top Players by Position (2022)

Point Guards

Wing Guards

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