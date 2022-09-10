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Pennsylvania High School Baseball: Top Prospect Database in 2024

Lucas Feddersen • PaPreps
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@PAPrepsRivals

Who are the top baseball players within the Class of 2024? PaPreps resolves that question now!

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Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers

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Second Basemen

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Infielders

Outfielders

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Left Fielders - 9/6

Right Fielders - 9/7

Pitchers - 9/8

Utility Players - 9/9

Database - 9/10

Top Players by Position (2023)

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

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Infielders

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Top Players by Position (2025)

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