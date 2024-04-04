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Pennsylvania High School Baseball: Top First Basemen in 2025
Lucas Feddersen
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PaPreps
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Who are the top baseball players within the Class of 2025? PaPreps resolves that question now!
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