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football
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DelGaudio hoping to get back on the visit trail
Lucas Feddersen
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PaPreps
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Dallas running back Jake DelGaudio has been able to make one college trip, but remains hopeful he can see more colleges up close going forward on the visit trail. What have you been doing as of lat...
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